Naomi Campbell annuncia la nascita di sua figlia su Instagram: 'Non c'è amore più grande'

Con un post sui social network, Naomi Campbell ha annunciato al mondo di essere appena divenuta madre alla soglia dei 51 anni. La top model già da tempo aveva espresso il desiderio di poter aver un figlio in diverse interviste e ora finalmente, il suo sogno è diventato realtà.

"Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre, sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita e non ci sono parole per poter esprimere il mio legame con te, angelo mio. Non c'è amore più grande" si legge come didascalia di una tenera immagine in cui tra le sue mani tiene i piedini della sua piccola bambina.

"So che è stato un periodo molto difficile per tante persone, ma è stato anche un'opportunità per riflettere. Per qualcuno è stato un periodo anche positivo", ha detto Naomi Campbell a Diane Von Furstenberg nel corso del suo programma No Filter with Naomi, in cui la top model dialoga con vari ospiti di diversi ambiti, dalla moda alla politica, allo spettacolo. Lo show digitale è andato in onda in onda in concomitanza con il lieto annuncio ma, la modella non ha mai fatto riferimento in modo esplicito alla sua bambina pur sottolineando come la pandemia le abbia permesso di comprendere le priorità della sua vita.