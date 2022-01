Naomi: la nuova serie The CW introdurrà un altro Superman nel DC Universe?

Con l'atteso esordio di Naomi sulle reti di The CW pare che il network abbia tutta l'intenzione di procedere con una nuova iterazione televisiva del personaggio di Superman. Stando alle ultime informazioni sullo show co-creato da Ava DuVernay, è ormai assodato che il Superman che vedremo non sarà lo stesso di Tyler Hoechlin in Superman & Lois.

Naomi, la nuova serie supereroistica della The CW, esordirà sulle reti del network il prossimo 11 gennaio e come saprete questa sarà strettamente legata alla storia di Superman, in quanto il personaggio principale ne è una fan sfegatata. Tuttavia, lo show potrebbe effettivamente mostrare Superman in azione ma la versione introdotta nel nuovo show non sarebbe quella dell'Arrowverse interpretata da Tyler Hoechlin in Superman & Lois, bensì una nuova iterazione.

"Penso che Naomi esista nel suo specifico universo, quindi Tyler Hoechlin che interpreta Superman in Superman & Lois non era sul set; però non vedo l'ora che i fan scoprano questa nuova narrazione su Superman, specialmente nel primo episodio", aveva dichiarato la protagonista Kaci Walfall alla stampa. Le stesse dichiarazioni sono state rilasciate da Ava DuVernay al panel della Television Critica Association quando aveva parlato della possibilità di crossover nella prima stagione di Naomi:

"In termini di crossover al momento non ci stiamo pensando. Lei è sul suo cammino per il momento e penso davvero che questa sia la prima parte del Naomi-verse. E penso che il pubblico debba immergersi in questo. Non ci saranno crossover nella Stagione 1. Naomi è concentrata sulla sua storia e noi sul suo cammino".

Leggete la sinossi della premiere di Naomi per scoprirne di più, lo show è ispirato ai fumetti di Brian Michael Bendis, David Walker e Jamal Campbell. Il debutto, come detto, è previsto sulle reti di The CW l'11 gennaio prossimo. Su queste pagine trovate il trailer di Naomi.