Naomi, l'esordio della nuova serie della CW è ottimo: ecco gli ascolti registrati!

La nuova serie della CW, Naomi, ha fatto il suo debutto l'11 Gennaio, registrando risultati sorprendenti. Lo show, infatti, ha avuto un numero di spettatori che corrispondeva a 800000, con circa lo 0.15 di ascolti. Questi numeri l'hanno resa la terza serie più vista della CW. Niente male, eh?

Una sorpresa per tutti, sicuramente. Infatti meglio di Naomi hanno fatto soltanto Walker e Superman & Lois. Il secondo da quel che sappiamo ha aperto la seconda stagione con 1,1 milioni di spettatori e una percentuale di ascolti dello 0.2, migliorandosi di poco rispetto alla sua media, che lo vede racimolare un pubblico pari a 990000.

Sembra che Naomi abbia superato anche il grande evento di The Flash, Armageddon, che ha aperto l'ottava stagione dell'ormai celebre show con Grant Gustin. La nuova serie della CW, infatti, in onda in un giorno come il martedì, sembra aver registrato il più grande ascolto da Luglio in quella fascia oraria per il canale. Un risultato niente male, dovuto sicuramente alla grande curiosità che si è creata intorno a un progetto che porta novità e una ventata di freschezza all'interno dell'Arrowverse. Adesso ci si chiede come proseguirà, e se i numeri caleranno. Ovviamente noi speriamo di no, e attendiamo la prossima puntata che arriverà negli USA su The CW il 18 Gennaio 2022.