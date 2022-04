Naomi, grandi verità rivelate nell'anteprima del decimo episodio 'Fallout'

Dopo l'ottimo esordio di Naomi su The CW, la nuova serie DC prodotta da Ava DuVernay continua a procedere spedita, e ora possiamo vedere insieme un' anteprima dal decimo episodio, Fallout.

Continuano le avventure di Naomi, la superfan di Superman che scopre di essere anche lei un po' super, e non solo perché sa di tutto e di più sul suo beniamino.

Negli scorsi episodi, infatti, abbiamo seguito la ragazza durante un periodo piuttosto complicato della sua adolescenza, dato che è da poco venuta a sapere di essere figlia di alieni, qualcosa che le era stato tenuto nascosto fino ad ora.

"UNA VITA DI BUGIE - Dopo aver scoperto chi sono davvero Greg (Barry Watson) e Jen (Mouzam Makkar), e che le hanno mentito per una vita intera, Naomi (Kaci Walfall) decide di indagare da sola per scoprire la verità, ma i suoi genitori non sono gli unici ad avere dei segreti..." recita infatti la sinossi ufficiale del decimo episodio, mentre nella gallery in calce alla notizia troverete le immagini promozionale diffuse da The CW.

L'episodio 1x10 "Fallout" scritto da Oscar Balderrama e diretto da Angel Kristi Williams andrà in onda martedì 26 aprile sulla rete americana The CW e vedrà la partecipazione anche di Mary-Charles Jones, Camila Moreno, Alexander Wraith e Cranston Johnson.