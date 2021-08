Naomi, al via le riprese della nuova serie DC di Ava DuVernay! Ecco una foto dal set

The CW sta per accogliere una nuova storia tratta dai fumetti DC. Ava Duvernay ha infatti annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di Naomi, nuova serie TV basata sull'omonima supereroina creata da Brian Michael Bendis.

La sceneggiatrice e produttrice dello show ha dato la notizia tramite Twitter, dove ha condiviso una foto dal set del primo giorno della produzione. Sul ciak si possono notare anche i nomi del regista DeMane David e del diretto della fotografia Cliff Charles.

Scritta dalla creatrice di When They See Us in collaborazione con Jill Blankenship, la serie è tratta dalla serie a fumetti del 2019 scritta da Brian Michael Bendis e David F. Walker e illustrata dall'artista Jamal Campbell. La storia vedrà come protagonista una giovane ragazza di nome Naomi, e seguirà il viaggio dalla sua piccola città nord-occidentale alle vette del Multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale nel profondo, Naomi si mette in testa di risalirne alle origini, e le sue scoperte metteranno alla prova tutto ciò che crediamo sui nostri eroi.

La protagonista sarà interpretata da Camilla Moreno, mentre il resto del cast include tra gli altri Alexander Wraith (Agents of SHIELD0, Cranston Johnson, Barry Watson, Mary-Charles Jones, Aidan Gemme, Mouzam Makkar, Will Myers e Daniel Puig.



In attesa di novità sulla data di uscita, vi lasciamo alle descrizioni di tutti i protagonisti di Naomi.