Naomi, la showrunner Ava DuVernay spiega il suo approccio alla serie The CW

Ava DuVernay sta lavorando all’adattamento targato The CW dell’omonimo fumetto DC intitolato Naomi. Le notizie più recenti ci hanno svelato il cast con la protagonista che sarà interpretata da Kaci Walfall.

Naomi è stata annunciata alla fine dell'anno scorso, basata sulla serie di fumetti che ha debuttato nel 2019, scritta da Brian Michael Bendis e David F. Walker e illustrata dall'artista Jamal Campbell, la serie segue il viaggio di una ragazza adolescente dalla sua piccola città del nord-ovest alle vette del multiverso.



Quando un evento soprannaturale scuote profondamente la sua città natale, Naomi McDuffie (Walfall) vuole scoprire le sue origini e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sui nostri eroi.



Dopo essere stata nominata "Produttore THR dell'anno" da The Hollywood Reporter, DuVernay ha spiegato come si sta avvicinando a questo progetto:

"Un paio di anni fa, ero a cena con JJ Abrams e Steven Spielberg proprio mentre stavo pensando di fare un altro spettacolo oltre a 'Queen Sugar'. Hanno tutte queste cose con i loro nomi sopra. Ho chiesto: "Non trovate difficile che le persone associno tutto a voi?" Entrambi mi hanno guardato come se fossi pazza", ha rivelato.

DuVernay vede la sua situazione come diversa a causa delle lotte che le persone di colore affrontano nell'industria dell'intrattenimento: "Io ho lottato con questo. Penso che in gran parte sia una mancanza di privilegio che non ho ancora dopo 10 anni trascorsi a fare film, quella sensazione come se una porta potesse chiudersi", ha spiegato.



Con Naomi, DuVernay sta cercando di imparare a lasciarsi andare a poco a poco, utilizzando un nuovo approccio: "Guardo Greg Berlanti, Shonda Rhimes, JJ Abrams, Steven Spielberg. Per Naomi, ho preparato il pilot. Ho scelto tutti i registi. Ho co-scritto il pilot. L'ho co-creato. Ci sono dentro. Una volta che le basi sono solide, posso lasciar perdere un po'. Questo è il mio nuovo modello".



