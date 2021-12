Naomi: svelata la trama ufficiale del primo episodio della nuova serie DC targata The CW

A poche settimane dall'esordio ufficiale sui suoi canali, The CW ha diffuso ufficialmente la sinossi del primo episodio di Naomi, la sua nuova serie tratta dai fumetti della DC Comics che vede alla scrittura e alla produzione la candidata all'Oscar Ava DuVernay. L'attesissima serie, nuovo ingresso fumettistico nel mondo CW, arriverà l'11 gennaio.

Dopo avervi mostrato il primo trailer di Naomi, The CW ha condiviso la sinossi ufficiale del primo episodio dello show.

Eccola si seguito: "Naomi McDuffie (Kaci Walfall) sta vivendo la sua vita come studentessa modello, skateboarder e amante dei fumetti di Superman, ma un giorno nella città di Port Oswego un fenomeno sconvolge il suo mondo. Quando i suoi genitori adottivi, Greg e Jennifer McDuffie, cominciano a preoccuparsi dei suoi ricorrenti svenimenti, gli amici più cari della ragazza Annabelle (Mary-Charles Jones), Nathan (Anthony Puig), Lourdes (Camila Moreno), Anthony (Will Meyers) e Jacob (Aidan Gemme) aiuteranno Naomi a scoprire chi si cela dietro questo evento sconvolgente nella loro minuscola cittadina. Naomi e suoi amici scopriranno che i proprietari di due attività locali - Dee (Alexander Wraith) e Zumbado (Cranston Johnson) - sembrano sapere più di tutti gli altri dell'incidente avvenuto. Presto Naomi scoprirà che quell'incidente non era che l'inizio di un viaggio allucinante che cambierà la sua vita e metterà in dubbio tutto ciò che credeva vero".

L'episodio è diretto da Amanda Marsalis su uno script di Ava DuVernay e Jill Blankenship. Nel cast ci saranno anche Camila Moreno, Alexander Wraith (Orange Is the New Black, Marvel's Agents of SHIELD), Cranston Johnson (Filthy Rich), Barry Watson (7th Heaven, Hart of Dixie), Mary-Charles Jones (Kevin Can Wait, Grey's Anatomy), Aidan Gemme (Tomorrowland, Dora the Explorer), Mouzam Makkar (The Fix, Champions), Will Meyers (Gotham, Blue Bloods) e Daniel Puig (The System).

Le riprese di Naomi si sono svolte nel mese di agosto.