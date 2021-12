Naomi, anche Stephanie March nel cast della nuova serie DC

Manca poco più di un mese al debutto di Naomi, la nuova serie DC Comics che andrà in onda su The CW. La serie è ispirata al personaggio relativamente nuovo, ma molto amato dai fan, creato da Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell. Variety ha riportato la notizia di una new entry nel cast: si tratta di Stephanie March (Law & Order).

L'attrice dovrebbe interpretare il personaggio ricorrente di Akira, che è originaria di un pianeta lontano e si ritrova nascosta sulla Terra quando Naomi (Kaci Walfall) si mette alla sua ricerca, in cerca di risposte.

Le riprese di Naomi sono iniziate alla fine di agosto. La serie è incentrata sul viaggio di un'adolescente dalla sua piccola città del Nord-Ovest alle vette del multiverso. Quando un evento soprannaturale scuote profondamente la sua città natale, Naomi si propone di scoprirne le origini, e ciò che scoprirà metterà alla prova tutto ciò che crediamo di sapere sui nostri eroi.

La serie televisiva è stata scritta e prodotta da Ava DuVernay di When They See Us e dalla sceneggiatrice di Arrow Jill Blankenship. L'annuncio del cast di Naomi risale a marzo: oltre a Kaci Walfall, tra i protagonisti dello show figurano Alexander Wraith, Camila Moreno, Cranston Johnson, Barry Watson, Daniel Puig, Mary-Charles Jones, Aidan Gemme, Mouzam Makkar e Will Meyers.

Naomi debutterà all'inizio del 2022.