Naomi, il nuovo trailer della serie DC creata da Ava DuVernay

Mancano soltanto poche settimane al lancio di Naomi, l'ultima serie tv live action che entra nel vasto multiverso di show The CW. Nonostante la protagonista Naomi McDuffie (Kaci Walfall) sia relativamente nuova tra le pagine DC Comics, il potenziale che la sua serie ha in serbo incuriosisce altamente i fan, anche grazie al trailer.

The CW ha pubblicato il nuovo video che mostra in anteprima ciò che i fan possono aspettarsi nel corso della prima stagione, con l'introduzione del produttore esecutivo e co-creatrice Ava DuVernay.



Naomi segue il viaggio di una adolescente dalla sua piccola cittadina nel nord-ovest alle vette del multiverso. Quando un evento soprannaturale sconvolge la sua città natale, Naomi si propone di scoprirne le origini e ciò che scopre metterà alla prova tutto ciò in cui crediamo sugli eroi. La serie tv è stata scritta e prodotta da Ava DuVernay di When They See Us e dell'autrice di Arrow, Jill Blankenship.



Oltre a Kaci Walfall, la serie comprende Camila Moreno, Alexander Wraith, Cranston Johnson, Barry Watson, Mary-Charles Jones, Aidan Gemme, Mouzam Makkar, Will Meyers e Daniel Puig. Anche Stephanie March nel cast dello show.

Jill Blankenship ha dichiarato:"[La serie] Riguarda il viaggio di Naomi per diventare completamente se stessa. Non diventerà subito quella persona. Staremo accanto a lei in questi momenti di lotta, trionfo e vittoria mentre impara ad essere un'eroina".



Le riprese di Naomi sono iniziate lo scorso mese di agosto.