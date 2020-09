Naomi Watts parla dello spin-off cancellato di Game of Thrones, o almeno ci prova!

Nel corso di una recente intervista promozionale concessa a Collider, Naomi Watts ha raccontato tutta la sua delusione per il prequel di Game of Thrones annunciato da HBO, assegnato alla showrunner Jane Goldman e poi cancellato.

Parlandone, però, la star ha anche rivelato che, nonostante lo spettacolo sia stato cancellato quasi un anno fa, non le è ancora permesso svelare di cosa avrebbe trattato la storia:

"Jane Goldman è una scrittrice fantastica. Ha una vera forza dentro di se, la sua mente è oltre la brillantezza. Mi è piaciuto molto passare del tempo con lei ... anche se è stato un tempo molto breve ed è un vero peccato perché mi ha davvero fatto entrare in quel mondo, di cui non avrei mai pensato di far parte. Non avevo mai visto Game of Thrones prima di entrare a far parte di quella serie e ho avuto modo di fare una vera abbuffata ad un certo punto. Sono entrata pesantemente nell'interezza di quel mondo, e avevo imparato ad amarlo. Ancora oggi, però, non posso dire molto. Anzi non posso dire niente. È divertente perché ho un account Instagram e nella galleria ho trovato una vecchia foto quando in un costume di scena: ho pensato di pubblicarla, ma mi sono ricordata che mi è stato vietato! Mi sarei messa in grossi guai. Non so neanche se posso dire quello che sto dicendo adesso."

La serie con Naomi Watts fu annunciata prima del finale di Game of Thrones e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata ambientata circa 5.000 anni prima degli eventi della serie principale e avrebbe raccontato l'origine dei White Walker. Venne anche realizzato un pilota, purtroppo per ragioni ancora sconosciute HBO ha deciso di non andare avanti col progetto.

D'altro canto è stato confermato ufficialmente il prequel House of Dragon, che si concentrerà sulla dinastia dei Targaryen e uscirà nel 2022. Secondo un rumor il protagonista sarà Daemon Targaryen.