Naomi Watts rassicura i fan sul prequel di Game of Thrones: 'Non vi deluderà'

Naomi Watts ha un messaggio per tutti i fan che sono rimasti delusi dalla stagione finale di Game of Thrones. La protagonista della serie prequel conosciuta come "The Long Night" o "Bloodmoon", infatti, è certa delle potenzialità del nuovo show ambientato a Westeros.

"Mi rende molto eccitata, ho i brividi," ha detto la Watts durante un'intervista con la Associated Press. "E' intimidatoria e molto eccitante, visto che arriviamo da una serie seguita da tutto il mondo. Tutto era legato a Game of Thrones. Tutte le pubblicità in TV, tutti gli articoli - tutti ne parlavano. Quindi fa anche un po' paura."

"Ma si spera che i fan trovino qualcosa di nuovo e interessante anche in questo mondo," ha aggiunto l'attrice. "Credo che non rimarranno delusi. Hanno messo insieme un grande team."

Lo show, le cui riprese si stanno svolgendo in questi giorni nell'Irlanda del Nord, sarà ambientata migliaia di anni prima della faida tra Stark e Lannister, in un'epoca conosciuta come Età degli eroi. Al fianco della Watts troveremo nel cast, tra gli altri, anche Miranda Richardson, Josh Whitehouse e Naomi Ackie.

Il progetto è sviluppato dallo stesso George R.R Martin insieme alla sceneggiatrice di Kingsman Jane Goldman. Il presidente della HBO ha recentemente dichiarato che la serie potrebbe non uscire prima del 2021, anche se ci sono ancora speranze per un'uscita negli ultimi mesi del 2020.