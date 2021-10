Napoleon, Cary Joji Fukunaga rassicura sul progetto mai girato da Kubrick: 'È in sviluppo'

Forse non tutti sanno che tanti anni or sono, Stanley Kubrick era intenzionato a realizzare un film su Napoleone, che tuttavia non fu poi mi girato. Ora, il regista di No Time To Die Cary Joji Fukunaga ha ribadito la sua intenzione di portare avanti tale eredità sotto forma di serie tv, che tra l'atro è già in sviluppo.

È da anni che si parla di una serie tv su Napoleone, il celebre generale francese che persino Steven Spielberg si era prefisso di portare sullo schermo dopo che Kubrick non poté realizzare il suo film.

Ma se finora il progetto non era riuscito a decollare, adesso Cary Joji Fukunaga ci rassicura, confermandoci il suo coinvolgimento e la sua grande dezione nel portare avanti la visione del grande regista.

"Ci sto lavorando ormai da diciamo quattro o cinque anni, forse anche di più. Quindi sì, sono decisamente coinvolto nel progetto" ha infatti raccontato ai microfoni di Collider, aggiungendo che "Abbiamo tutte le sceneggiature degli episodi adesso, e ci stiamo preparando per affrontare il prossimo stadio produttivo. Quindi sì, si farà".

Al momento non sappiamo di quanti episodi (ed eventualmente stagioni) sarà composta la serie, né quale network o piattaforma streaming la ospiterà, ma di certo dietro vi è un lavoro più che certosino, soprattutto vista l'attenzione riservata alla fase di ricerca, che ha visto Fukunaga lavorare a stretto contatto con i familiari di Kubrick.

"Ho trascorso molto tempo con i membri della famiglia di Kubrick nella sua dimora di St Albans, con sua moglie Christiane, e Jan [Harlan], suo genero. È davvero incredibile anche solo essere in presenza della biblioteca di Kubrick" ha rivelato.

Chissà quando avremo finalmente modo di vedere il risultato di una così lunga e complicata gestazione.