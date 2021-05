Napoli, anche Allegri tra i nomi per il dopo Gattuso: salgono le quotazioni

C'è anche Allegri nella lista del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il post Gattuso. Dando ormai per certo ed acclarato il divorzio dal tecnico calabrese, il numero uno del club azzurro sta facendo lo scouting ed a sorpresa nella rosa è entrato anche l'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Ad esserne convinto è il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui le quotazioni di Allegri sarebbero in salita, sebbene però quest'ultimo stia attendendo segnali da Madrid: nelle ultime ore il fronte Real Madrid si è scaldato ed il suo nome è visto come il più probabile dopo l'addio di Zidane, che dal suo canto potrebbe finire alla Juventusc.

Proprio in orbita Juventus, nelle passate settimane i giornali avevano parlato di contatti ravvicinati tra Andrea Agnelli e l'allenatore che alla guida dei bianconeri ha collezionato cinque scudetti e due finali di Champions League, ma a quanto pare nelle ultime ore si sarebbe fatto prepotentemente sotto Florentino Perez, che si starebbe cautelando in caso di addio di Zizou.

Tornando al Napoli, il nome di Allegri resta in lizza insieme a Luciano Spalletti e Galtier: se fino a qualche settimana fa si dava Spalletti in pole position, oggi è davvero difficile fare pronostici, ma si preannuncia un'estate rovente per le panchine.