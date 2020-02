Napoli-Barcellona fa il pieno con 6,4 milioni di spettatori. Pechino supera Le Iene

Come ampiamente previsto, la trasmissione in chiaro di Napoli-Barcellona ha permesso a Mediaset di fare il pieno di ascolti. Il big match del San Paolo infatti è stato visto da 6,4 milioni di spettatori con il 23,5% di share.

Il secondo programma più visto della serata è stato I Nostri Figli di Rai1, con 3,222 milioni di spettatori ed uno share del 13%.

La terza tappa di Pechino Express 2020 invece si è fermata a 2,176 milioni di spettatori con uno share del 9,4%, mentre Le Iene in onda su Italia 1, senza pubblico per la prima volta in 24 anni a causa delle ordinanze della Regione Lombardia sul Coronavirus, ha catturato l'attenzione di 1,549 milioni di spettatori con uno share del 9%.

Cartabianca di Rai 3 invece ha raccolto 1,110 milioni di spettatori con uno share del 4,9%, mentre Fuori dal Coro di Rete 4 ha totalizzato 971mila spettatori con 4,6 percento di share.

Nella fascia prime time invece al primo posto tra le trasmissioni più viste si piazza ancora I Soliti Ignoti - Il Ritorno con 5,348 milioni di spettatori ed uno share del 18,8%, davanti a Striscina La Notizina andata in onda in formato ridotto per fare spazio appunto alla partita di Champions League.