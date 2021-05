Napoli, De Laurentiis saluta Gattuso con un tweet: senza Champions niente Allegri

Ultima giornata di campionato difficile in casa Napoli, che a causa del pareggio casalingo contro il Verona di Juric vede sfumare il sogno Champions League e con esso la pista romantica che portava all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina partonopea.

Subito dopo la partita, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto congedare Rino Gattuso con un tweet: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis" si legge nel messaggio rivolto al tecnico calabrese, che è in odore di Juventus e Fiorentina.

Nelle passate ore, come abbiamo avuto modo di raccontare, De Laurentiis aveva sondato la pista Allegri per rilanciare le ambizioni europee e nazionali del Napoli, ma è innegabile che senza la qualificazione in Champions League l'approdo del tecnico toscano sulla panchina campana sia estremamente difficile d improbabile. Per Allegri la pista che porta al ritorno alla Juventus resta ancora viva, ma bisognerà capire quali saranno le decisioni della dirigenza juventina nei confronti di Pirlo, che ha comunque conquistato la qualificazione nella massima competizione continentale.

Per il Napoli a questo punto le opzioni sono due, ma si continua a parlare di Spalletti.