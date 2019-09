Napoli - Liverpool, dove guardarla gratis in streaming ed HD

Comincia ufficialmente domani, martedì 17 Settembre, la Champions League 2018/2019 del Napoli, e prende il via subito con una super sfida al San Paolo, dove arrivano i Campioni d'Europa in carica di Jurgen Klopp, vittoriosi nell'ultima partita di Premier League dove comandano anche davanti al Manchester City.

L'appuntamento è di quelli da non perdere e, come abbiamo avuto modo di raccontare, sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 HD.

A partire dalle 19:45 su Canale 20 partirà "Pressing Champions League anteprima", il talk show condotto da Giorgia Rossi ed ospite fisso Christian Vieri, che avvicinerà i tifosi al match di Napoli con le ultime notizie sulla formazione.

Dalle 21:00 su Canale 5, anche in alta definizione su Canale 5 HD, andrà in onda la partita vera raccontata da Pierluigi Pardo.

Il Biscione ha anche reso noto che sia il pre-partita che il match potranno essere visti gratuitamente in streaming sul sito web Sportmediaset.it e sull'applicazione dedicata, disponibile gratuitamente per tutti i sistemi operativi anche da mobile.

Ricordiamo che grazie all'accordo con Sky di Luglio Mediaset si è assicurata la trasmissione di una partita a turno. La restante parte delle sfide, comprese quelle con protagoniste Inter, Atalanta e Juventus, invece potranno essere viste in esclusiva sulla pay tv, che deterrà i diritti anche per i prossimi due anni.