Napoli, salta l'arrivo di Sergio Conceiçao: chi sarà il nuovo allenatore?

Finito il campionato di Serie A, come d'abitudine è iniziato il cosiddetto valzer delle panchine: notizie e voci su quali allenatori saranno confermati, e quali lasceranno le rispettive squadre. Se Antonio Conte potrebbe lasciare l'Inter campione d'Italia, a Napoli il destino di Rino Gattuso pareva da tempo già segnato.

Il tweet del presidente Aurelio de Laurentiis subito dopo l'1-1 col Verona ha ufficializzato il distacco tra il club azzurro e il campione del mondo 2006, e negli ultimi giorni sembrava già deciso il nuovo allenatore del Napoli: Sergio Conceiçao del Porto, ex giocatore di Inter e Lazio, il cui nome era emerso un po' a sorpresa dopo le voci, tra gli altri, su Allegri e Spalletti.

Sembrava tutto pronto per l'annuncio ufficiale, ma lo scenario è cambiato nella notte tra lunedì e martedì. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nella trattativa tra il Napoli e l'allenatore portoghese sono emerse distanze a livello contrattuale, che si sono progressivamente allargate fino a rendere impossibile l'arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina azzurra.

Si torna così a ragionare su chi potrà essere il nuovo allenatore del Napoli: torna prepotentemente d'attualità il nome di Luciano Spalletti, nonostante il mancato ingresso in Champions League, così come quello del francese Galtier. Da non sottovalutare inoltre la pista che porta a Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio.