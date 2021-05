Napoli, scelto il nuovo allenatore: presentazione nei prossimi giorni!

Dopo il saluto a Gattuso da parte di De Laurentiis, il Napoli ha chiuso con il nuovo allenatore che dalla prossima stagione ripartirà dall'Europa League e dal quinto posto conseguito del tecnico calabrese.

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli avrebbe scelto Sergio Conceição come nuovo tecnico, al punto che la presentazione sarebbe già fissata nei prossimi giorni. Al momento ancora non è arrivato alcun comunicato stampa ufficiale da parte del club partenopeo, ma vista l'impossibilità di arrivare ad Allegri (che attende un segnale da Juventus e Real Madrid), il numero uno del Napoli avrebbe chiuso rapidamente per Conceição.

Non è chiara la durata del contratto, tanto meno quanto percepirà, ma il portoghese (che quest'anno con il suo Porto ha eliminato la Juventus dalla Champions League agli ottavi) avrà il non facile compito di rifondare la squadra che quest'anno ha fatto vedere a tratti un calcio spumeggiante ma che non è riuscita, complici gli infortuni ed il Covid, ad imporsi in maniera continua, al punto che ha concluso la stagione con l'incredibile beffa di ieri sera che è costata la qualificazione alla prossima edizione della Champions.

Nel frattempo, nella giornata di oggi è previsto anche l'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang.