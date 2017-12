Narcos: Diego Luna e Michael Pena tra i protagonisti della quarta stagione

Netflix ha annunciato oggi chesaranno tra i protagonisti della quarta stagione di, le cui riprese sono da poco iniziate in New Mexico.

La location della nuova stagione, appunto il Messico, così come l’annuncio del cast sono stati annunciati attraverso un video teaser diffuso da Netflix sui suoi canali social. Pena, dopo essere apparso in Ant-Man e nel più recente Chips, è nel cast di A Wrinkle in Time della Disney e riprenderà il suo ruolo in Ant-Man and the Wasp; Luna è stato Cassian Andor in Rogue One: A Star Wars Story e lo rivedremo in A Rainy Day in New York, il nuovo film di Woody Allen.

Con un debutto previsto per il 2018, la quarta stagione dello show è prodotta da Gaumont Television; tra i produttori esecutivi troviamo José Padilha, Eric Newman, Doug Miro e Carlo Bernard.

La terza stagione di Narcos è stata diffusa sulla piattaforma digitale lo scorso 1° settembre e ha visto l’arrivo di un nuovo imperatore della droga. Dopo la morte di Pablo Escobar alla fine della seconda stagione, infatti, Steve Murphy (Boyd Holbrook) e Javier Peña (Pedro Pascal) continuano ad affrontare le minacce del Cartello di Cali: il posto di Escobar è stato preso da Gilberto Rodriguez Orejuela, interpretato da Damian Alcazar. Al suo fianco, per gestire gli affari del nuovo Cartello, c’è suo fratello Miguel Rodriguez Orejuela (Francisco Denis) e il socio Pacho Herrera (Alberto Ammann).