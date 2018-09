Narcos: Messico, data e trailer ufficiale della quarta stagione della serie Netflix

Netflix ha finalmente rilasciato il primo teaser trailer ufficiale per l'attesissima Narcos: Messico, quarta stagione della serie -a questo punto antologica- della piattaforma streaming che vedrà come nuovi protagonisti Michael Pena (Ant-Man and the Wasp) e Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story).

La quarta stagione taglierà i ponti con la Colombia di Pablo Escobar e dei Cartelli di Medellin o Cali per spostarsi in Messico, come suggerisco poi il nome stesso del nuovo progetto. Come per la storia di Escobar, allora, questo nuovo arco narrativo che potrebbe durare altri tre anni con gli stessi protagonisti. Sostanzialmente, si parla di un'evoluzione mista in continuity ma antologica, che non vediamo l'ora di scoprire meglio.



Diego Luna vestirà i panni di Miguel Angel Felix Gallardo, meglio noto solo come Felix. È il capo del Cartello di Guadalajara, uno dei più grandi narcotrafficanti della storia del Messico e uno dei fondatori del moderno smercio di droga messicano. È un tipo tranquillo ma molto audace, acuto e imperscrutabile. All'apparenza un leader benevolo, amico di tutti, soci e impiegati, ma mai mettersi tra lui e la sua ambizione.



Michael Pena vestirà invece i panni di Kiki Camarena, padre di famiglia e agente della DEA sotto copertura che ha raccolto informazioni preziose sul cartello di Guadalajara e su Felix attraverso una rete di informatori, ma si ritrova adesso nei guai per aver sottovalutato l'intero sistema messo in piedi da Gallardo.



Narcos: Messico sarà ambientata negli anni '80 e racconterà proprio l'ascesa del cartello di Guadalajara. Nel cast della quarta stagione troveremo tra gli altri anche Jake Earle Haley, Aaron Stanton, Alejandro Edda, Alyssa Diaz, José Maria Yazpik e Matt Letscher, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 16 novembre.