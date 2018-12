Narcos: Messico, Diego Luna e Scott McNairy protagonisti della seconda stagione!

A poche settimane dalla notizia del rinnovo, Netflix ha ufficialmente confermato il cast della seconda stagione di Narcos: Messico, spinoff della celebre serie sui narcotrafficanti. I grandi protagonisti saranno Diego Luna, confermato dopo il successo della prima, e Scott McNairy di True Detective.

Diego tornerà dunque a vestire i panni di Miguel Angel Felix Gallardo, capo del Cartello di Guadalajara nonché uno dei fondatori del moderno smercio di droga messicano. Scott interpreterà invece un impavido agente della DEA che vuole intensificare a tutti i costi la guerra allo spaccio di droga a sud del confine. Il suo personaggio, di cui non si conosce ancora il nome, è stato brevemente introdotto nei momenti finali della prima stagione.

La produzione del nuovo arco narrativo è iniziata di recente a Città del Messico ed il debutto è fissato per il 2019 sempre su Netflix. Diego Luna è stato di recente nominato miglior attore in una serie drammatica ai Critics' Choice Awards proprio per la sua interpretazione all'interno dello show.

La prima stagione di Narcos: Messico, composta da 10 episodi, ha debuttato il 16 novembre scorso ed ha ottenuto ottimi consensi da critica e pubblico. Ambientata negli anni '80 del secolo scorso, la serie ha raccontato le sanguinose vicende della narcoguerra messicana e la vera storia dell'ascesa del cartello di Guadalajara. I protagonisti sono stati il già citato Diego Luna e Michael Pena nei panni di Kiki Camarena, padre di famiglia e agente della DEA sotto copertura.

