Narcos: Messico, la festa è finita: ecco il primo teaser della seconda stagione

A poco più di un mese dal ritorno dello show, Netflix ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale della seconda stagione di Narcos: Messico che sancisce definitivamente la fine delle feste natalizie.

Dopo il breve primo piano di Diego Luna mostrato nel recente video-annuncio della seconda stagione della serie, che ricordiamo debutterà su Netflix il prossimo 13 febbraio, il capo del Cartello di Guadalajara torna a mostrarsi più determinato che mai. Potete trovare il filmato in alto alla notizia.

"Miguel Ángel Félix Gallardo è di nuovo al comando del Cartello di Guadalajara dopo gli eventi della prima stagione che hanno portato alla tragica fine di Enrique 'Kiki' Camarena" si legge nella sinossi ufficiale che accompagna il teaser. "Tutto sembra volgere al meglio per il fondatore del moderno narcotraffico, ma non è sempre oro tutto quello che luccica. In un ambiente spietato come quello dei cartelli nessuno è intoccabile. Che Young Chapo nasconda qualcosa?"

Oltre a Luna, farà parte del cast anche Scott McNairy (True Detective) nei panni di un agente della DEA intenzionato a porre fine al traffico di droga tra il Messico e il sud degli Stati Uniti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Narcos: Messico, attualmente disponibile su Netflix.