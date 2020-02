Narcos: Messico, quale trafficante sarà al centro della terza stagione?

Con Narcos: Messico 2 ormai alle spalle (recuperate, se non lo avete fatto, la nostra recensione di tutti gli episodi) è già tempo di iniziare a pensare ad una terza stagione per l'acclamata serie del servizio di streaming on demand Netflix.

Nell'ultimo episodio della seconda stagione, infatti, Felix Gallardo (Diego Luna) finisce dietro le sbarre, e durante un incontro con l'agente della DEA Walt Breslin (Scoot McNairy) prevede una futura guerra sanguinosa fra i nuovi cartelli della droga del Messico, nati dalle ceneri dell'impero decaduto di Gallardo.

Il produttore esecutivo (messicano) Eric Newman, in una recente intervista ha spiegato verso quali territori si muoverà la serie qualora dovesse essere rinnovato per una terza stagione.

"Puoi eliminare Pablo Escobar, o il cartello Cali, o Felix Gallardo e provare un senso di vittoria, ma in realtà, tutto ciò che hai fatto è stato ingoiare un ragno per catturare una mosca. Sappiamo tutti come finisce; continua ad accrescere il caos, un tema portante per questa stagione. E così, scrivere un finale in cui ti rendi conto che non hai realizzato nulla tranne che scatenare questi animali veri, per la maggior parte, ci permette di iniziare il prossimo capitolo nella guerra alla droga, un capitolo nel quale avremo meno controllo di quanto ne abbiamo avuto in precedenza."

Newman ha proseguito: "Penso che, da un punto di vista cronologico, il prossimo grande boss dopo Felix Gallardo sarebbe Amado Carrillo Fuentes. Era soprannominato il Signore dei Cieli ed era il capo del cartello Juarez. È un mondo molto ricco e il periodo di massimo splendore di Chapo è ancora a circa 20 anni di distanza, forse un po' meno di quello nella nostra storia. Sì, Chapo potrebbe essere un fattore, ma penso anche che un altro personaggio molto probabile sia Amado Carrillo Fuentes. Abbiamo anche incontrato il cartello del Golfo, Juan Abrego, che ha avuto un ruolo piuttosto grande negli anni '90 e nei primi anni 2000."

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Vi è piaciuta la seconda stagione dello show? Ditecelo nei commenti.