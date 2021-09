Narcos Mexico 3, perché la serie finirà con la terza stagione?

Dal 5 Novembre sarà disponibile su Netflix Narcos Mexico 3. Lo spin-off di Narcos parte proprio dalla conclusione degli eventi dello show Netflix, e racconta della fondazione del primo grande cartello messicano a Guadalajara. Come indicato dalla piattaforma, si tratterà dell'ultima stagione. Ma come mai Mexico si concluderà con il capitolo 3?

La sensazione è che semplicemente la storia si esaurirà nei 10 episodi della season 3, raggiungendo una sua naturale fine. Poi, se ci sarà spazio per altri spin-off in futuro, questo è un altro paio di maniche. Potrebbero esserci, infatti, altre storie da raccontare dopo la conclusione di Narcos Mexico, ma, così come è accaduto in questo caso, i produttori potrebbero decidere di dargli spazio in un'altra serie totalmente nuova.

La terza, in ogni caso, deve ancora arrivare, e porterà con sé non poche novità. 9 i personaggi regular inseriti, e una grande news per quanto riguarda la narrazione della serie: Luisa Rubino sarà la prima voce femminile a raccontare le vicende nello show.



La prossima season sarà ambientata negli anni 90 e parlerà della guerra nata per la spartizione dell'Impero di Miguel Angel Felix Gallardo. In un clima complicato, una nuova generazione di signori della droga emerge.

Mentre attendiamo gli episodi su Netflix, possiamo goderci il trailer di Narcos Mexico 3. Intanto noi vi raccontiamo qualche anticipazione su Narcos Mexico 3.