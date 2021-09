Narcos: Mexico 3, il primo trailer dell'ultima stagione rivela la data d'uscita su Netflix

Come accade spesso per diverse produzioni Netflix, fino al momento dell'annuncio ufficiale difficilmente si riusciranno ad avere video o immagini di una serie (salvo eccezioni), e infatti della terza e ultima stagione di Narcos: Mexico non si avevano più notizia da quasi un anno, dallo scorso novembre 2020.

Adesso, davvero a sorpresa, il colosso dello streaming a pubblicato sui canali social e ufficiali il primo trailer di Narcos: Mexico 3, rivelando nel farlo non solo le primissime immagini dello show ormai pronto ad avviarsi verso la conclusione, ma anche la data d'uscita degli episodi, che usciranno in blocco su Netflix il prossimo 5 novembre, tra poco meno di due mesi.



Nel trailer una voce femminile spiega: "Ci sono forze che ci spingono a muoverci, che plasmano le nostre vite, e di cui non sappiamo niente. Il mio paese era in guerra. Una guerra che avrebbe cambiato il Messico e il traffico della droga per sempre. La guerra si diffonde come un fuoco. Ma non importa quando velocemente bruci, perché la musica continua a suonare". E in sottofondo sentiamo l'ormai iconica theme song della produzione originale.



Al momento non è chiaro se Narcos: Mexico sarà l'ultima stagione dell'IP e del franchise o se più avanti arriverà un'altra produzione ambientata in un diverso paese e ricollegabile alle serie precedenti.



