Narcos: Mexico, arriva il trailer della stagione finale!

Si sono chiesti in molti perché Narcos Mexico terminerà con la terza stagione. L'audace franchise che racconta le storie dei veri boss della droga del passato ha sempre portato sullo schermo narrazioni coraggiose, e l'ultima stagione di Mexico non sarà da meno. A svelarlo è il trailer dello spin-off di Narcos appena pubblicato.

Il primo trailer di Narcos Mexico, reso disponibile lo scorso 13 Settembre, aveva svelato la data di uscita dell'ultima stagione della serie, prevista per il 5 Novembre. Quest'ultimo, invece, ci mostra qualcosa in più della storia, che vedrà come narratrice per la prima volta una voce femminile.

In Narcos Mexico 3 facciamo un salto negli '90 per seguire le conseguenze dell'arresto di Felix. Adesso il cartello vive un vuoto di potere, che le varie organizzazioni sperano di colmare assumendo il controllo del business. Ovviamente, come ci si potrebbe aspettare quando si parla di cartelli della droga, le cose si faranno confuse e violente.

Nel cast di questa terza stagione troveremo un mix di volti vecchi e nuovi. Vedremo infatti Scoot McNairy, Luis Gerardo Méndez, Mayra Hermosillo, Alberto Guerra, José María Yázpik, Luisa Rubino, Alfonso Dosal, Matt Letscher, Manuel Masalva, Gorka Lasaosa, Alejandro Edda e Benito Antonio Martínez Ocasio aka Bad Bunny. Sicuramente ci sarà da divertirsi in quest'ultima, grande, avventura. Intanto ci godiamo il trailer ufficiale di Narcos: Mexico 3.