Narcos: Mexico, Diego Calva critica la serie: 'Rende i narcotrafficanti degli eroi'

In occasione del tour promozionale di Babylon, l'attore Diego Calva ha parlato della sua carriera raccontando come, nonostante abbia partecipato alla serie, non sia d'accordo con la "glorificazione" dell' impero della droga portata avanti in Narcos: Mexico.

Nonostante sia stato il lavoro che ha lanciato la sua carriera, Diego Calva in una recente intervista rilasciata in occasione della promozione di Babylon ha parlato di quanto, con il tempo, abbia capito quanto sia sbagliata l'idea che c'è dietro ad un prodotto come Narcos: Mexico. Ha aspramente criticato, infatti, il modo in cui rappresenta il Messico e come la rappresentazione dei narcotrafficanti sia fin troppo eroica rispetto alla realtà.

Mentre il mondo del cinema inizia a scoprire Diego Calva, l'attore ha già iniziato a farsi riconoscere rilasciando forti dichiarazioni riguardo il suo passato in Narcos: Mexico. "Racconta molte bugie" ha detto. "Nel mio caso è un po' difficile perché il modo in cui raccontano la storia del mio paese non sono affatto d'accordo. C'è molta verità ed è incredibile. Ma ci sono anche molte falsità" ha precisato. "Penso che il paese non abbia più quella cultura che glorifica i narcotrafficanti ad eroi" ci specificato parlando di quanto, in un certo senso, sia stato "costretto" ad accettare il suo lavoro in Narcos. "C'è un momento nella tua carriera di attore in cui non puoi davvero scegliere i tuoi ruoli" ha concluso, parlando dei suoi inizi e dichiarando come la sua unica paura sia quella che, arrivando ad Hollywood, non venga più preso in considerazione dalle produzioni latino-americano a cui è profondamente legato.

Per approfondire la cosa vi lasciamo la nostra recensione dell'ultima stagione di Narcos: Mexico, spin-off della celebre serie di produzione americano-colombiana. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!