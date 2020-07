Narcos: Mexico, Diego Luna difende la spettacolarizzazione della violenza: ecco perché

Da Gomorra a Breaking Bad a Narcos, molti degli show che hanno conquistato il piccolo schermo poggiano sulla spettacolarizzazione della violenza e della criminalità, da molti condannata per i suoi controversi messaggi. Tra loro vi era anche Diego Luna, protagonista di Narcos: Mexico, che però negli anni ha cambiato radicalmente idea.

In una recente intervista l'attore ha commentato:

"Le vicende stanno diventando via via più dettagliate, il ché è fantastico. Stiamo esplorando l'origine di queste vicende e della realtà che stiamo tentando di rappresentare. Penso che la bellezza di tutto questo sia dare una voce a coloro che prima non l'avevano, perché vivere in un mondo in cui la storia [più macabra] non viene raccontata non ha senso".

"Questo progetto è importante perché in questi giorni stiamo sperimentando una violenza inaudita oltre il confine [con l'America, in Mexico, ndr.] e questo è un problema che non riguarda solo Stati Uniti e Messico, ma tutto il mondo. Personaggi come Félix Gallardo aiutano a capire come e perché sono nati i boss del crimine odierni, ma volevo essere sicuro che non si glorificassero questi personaggi e che ci addentrassimo in temi spinosi che normalmente non vengono toccati. Non è corretto parlare di persona buone o cattive, perché il problema è la corruzione, che è arrivata ovunque e faremmo bene a ricordarcelo".

"Ci sono molti criminali che indossano abiti eleganti e che prendono decisioni importanti nel mio Paese ed è giusto assicurarci che il racconto della nostra storia sia fatto con rispetto, chiarezza ed onestà. La realtà e la complessità di alcuni personaggi sta nel fatto che giocano in un mondo in cui le regole non sono quelle che s'intendono di solito. Questo complesso macchinario funziona grazie ai trafficanti di droga, è vero, ma anche grazie ai politici che lo permettono. I messicani non sono peggiori degli altri".

Luna, inizialmente contrario a questo genere di rappresentazione, ha quindi cambiato idea in nome del cinema e dello spettacolo che è soprattutto narrazione e cultura, che anche se con storie inventate o ispirate a vicende reali, come lo stesso Narcos.

"Trascorrere i giorni a studiare materiale simile e dover fare i conti con queste emozioni e queste immagini è stato estenuante. Non mi ero reso conto di quanto fosse pesante il carico sulle mie spalle fin quando non abbiamo finito di girare".



