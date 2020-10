Narcos: Mexico, Netflix rinnova la serie per una terza stagione: Diego Luna non ci sarà

Netflix ha diffuso in rete un breve teaser per svelare l'arrivo della terza stagione di Narcos: Mexico. Nel riportare la notizia, Deadline fa sapere che i nuovi episodi vedranno l'assenza di Diego Luna, interprete del protagonista Félix Gallardo nei primi due archi narrativi.

A conferma del fatto che si tratterà di una sorta di ripartenza, il colosso dello streaming ha anche annunciato che Eric Newman, che ha ricoperto il ruolo di showrunner fin dalla prima stagione della serie originale, lascerà il timone al co-creatore del franchise Carlo Bernard.

Questa la trama dei nuovi episodi: "Ambientata negli anni '90, quando ebbe inizio la globalizzazione del business della droga, la terza stagione esamina la guerra scoppiata dopo la rottura dell'impero di Felix. Mentre i nuovi cartelli indipendenti lottano per sopravvivere agli sconvolgimenti politici e all'escalation della violenza, emerge una nuova generazione di boss messicani. Ma in questa guerra la prima vittima è la verità - e ogni arresto, omicidio e smantellamento non fa che spingere la vittoria un po' più lontano."

Wagner Moura, che ha vestito i panni di Pablo Escobar nelle prime due stagioni di Narcos, si occuperà di dirigere un paio di episodi del nuovo arco narrativo. Tra la lineup di registi troviamo anche Alejandra Márquez Abella, Luis Ortega e Amat Escalante.

Qui potete trovare la nostra recensione di Narcos: Mexico 2. Per altre notizie vi ricordiamo che Gaumont, casa di produzione che ha lavorato alla realizzazione di Narcos, svilupperà una serie spagnola intitolata Los Últimos Análogos.