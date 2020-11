Narcos: Mexico, novità nel cast della terza stagione: tutti i dettagli

La terza stagione di Narcos: Mexico, da poco annunciata da Netflix, non vedrà come sappiamo ai nastri di partenza Diego Luna, mentre la piattoforma streaming ha da poco annunciato le new entry nel cast. Tra le guest star spicca il nome del cantante portoricano Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny interpreterà Arturo "Kitty" Paez, membro della gang dei Narco Junior, ragazzi ricchi dell'alta società che sono finiti nella vita e nelle logiche del Cartello.

Le altre guest star della terza stagione di Narcos: Mexico saranno Yessica Borroto, Damayanti Quinanar, Markin López e Manuel Uriza.

Tra i personaggi regolari, invece, un importante arrivo è quello di Luis Gerardo Méndez (Half Brothers), che interpreterà Victor Tapia, un poliziotto con un dilemma morale, coinvolto in un misterioso giro di omicidi. Alberto Guerra sarà invece Ismael "El Mayo" Zambada, un trafficante di droga indipendente, mentre Luisa Rubino interpreterà Andrea Nuñez, giovane e ambiziosa giornalista intenzionata a smascherare la corruzione.

Tra gli attori già presenti nelle passate stagioni di Narcos: Mexico torneranno invece Scoot McNairy, José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Manuel Masalva, Alejandro Edda, Gorka Lasaosa e Matt Letscher, con il ritorno di Alberto Ammann come guest star.

In attesa della data di uscita della terza stagione, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Narcos: Mexico 2.