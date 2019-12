Narcos: Mexico torna a febbraio per la seconda stagione. Parola di Félix

Il cartello di Guadalajara sta tornando. La seconda stagione di Narcos: Mexico, la serie Netflix sui re del narcotraffico che segue le tre stagioni ambientate in Colombia, sarà in streaming a partire dal 13 febbraio. Il colosso dello streaming ha pubblicato sui suoi canali social un breve promo per annunciare la notizia.

Nel filmato, della durata di circa venti secondi, vediamo un primo piano di Diego Luna, che interpreta Félix, mentre la voce fuori campo recita: "Ognuno ha fame di qualcosa. Se hai un sussulto, anche la bestia più feroce finisce in gabbia."

La notizia del rinnovo di Narcos: Mexico per la seconda stagione era arrivata esattamente un anno fa, ma sulla data di uscita non si avevano ancora notizie. Sono arrivate anche le prime immagini ufficiali della serie, che si possono vedere nella nostra galleria.

Miguel Angel Félix Gallardo, più semplicemente noto come Félix, è uno dei più grandi narcotrafficanti della storia del Messico, capo del Cartello di Guadalajara. Oltre a Diego Luna, farà parte del cast anche Scott McNairy (True Detective), nella parte del suo antagonista, un agente della DEA intenzionato a porre fine al traffico di droga tra il Messico e il sud degli Stati Uniti.

In attesa di febbraio e dei nuovi episodi, dai un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Narcos: Mexico.