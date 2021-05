Narcos, Pedro Pascal nostalgico sui social: una foto del set con Wagner Moura

Pedro Pascal ha pubblicato una foto del set della serie che l'ha reso famoso, Narcos, in compagnia dei colleghi Wagner Moura e Boyd Holbrook. Pascal è diventato noto in tutto il mondo per il ruolo dell'agente Javier Peña nello show di Netflix prodotto dal 2015 al 2017, con uno spin-off attualmente in corso, Narcos: Messico.

Dopo il successo con Narcos e nel ruolo di Oberyn Martell in Il trono di spade, Pedro Pascal ha confermato il proprio talento in Wonder Woman 1984 nel ruolo del villain Maxwell Lord e soprattutto in The Mandalorian nei panni del protagonista Din Djarin.



Per scoprire qualcosa in più sulla carriera dell'attore cileno, scoprite 5 serie tv con Pedro Pascal da guardare se lo avete amato in The Mandalorian.

Pascal tornerà nei nuovi episodi della serie tv di Star Wars per la terza stagione dello show, apprezzato da critica e pubblico in tutto il mondo.

Nella foto del post, Pascal è ritratto in un momento di pausa dal set insieme a Wagner Moura, che in Narcos interpreta Pablo Escobar e Boyd Holbrook, interprete del poliziotto Steve Murphy.

Attualmente è in corso la produzione di Narcos: Messico, spin-off che sta riscontrando grande successo anche tra i fan della saga madre.



Lo scorso anno anche Pedro Pascal ha affrontato la quarantena, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus che si è diffusa in tutto il mondo.