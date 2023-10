Narcos, Pedro Pascal fu vittima di un incidente durante le simulazioni a Quantico

Moltissimi attori preferiscono imparare le abilità dei propri personaggi prima di arrivare sul set. Ciò è successo anche a Pedro Pascal che, prima dell'inizio delle riprese di Narcos decise di recarsi a Quantico per imparare al meglio l'addestramento degli agenti della DEA.

Dopo aver visto un video di Pascal sulle scene più badass di badass di Narcos, non si può far altro che andare a svelare qualche dietro le quinte della lavorazione della serie. Pedro Pascal passò diverso tempo ai quartieri generali della DEA e dell'FBI per comprendere al meglio le abilità di combattimento che venivano utilizzate dagli agenti che avrebbe dovuto interpretare. Fu durante uno di questi addestramenti che l'attore fu quasi colpito da dei colpi a salve della pistola di uno degli agenti.

Molto spesso, questi incidenti, causano dei veri e propri blocchi negli attori che poi hanno difficoltà ad andare avanti. Ciò è successo anche con Pascal che dopo esser quasi stato colpito alla testa da un colpo a salve, ebbe problemi a riprendere l'allenamento. I suoi movimenti, secondo i racconti, sarebbero diventati improvvisamente più goffi e, ovviamente, la paura cominciò a farne da padrone. L'incidente fu la conseguenza di una simulazione tattica che decisero di fare per adattarsi al metodo di combattimento.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione della terza stagione di Narcos. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!