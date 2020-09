Narcos, i produttori al lavoro per una nuova serie in lingua spagnola: tutti i dettagli

Gaumont, società di produzione che si è occupata della realizzazione per Netflix di Narcos, si occuperà di una nuova serie drammatica in lingua spagnola. La società, che produce anche lo show Amazon Original El Presidente, produrrà lo show Los Últimos Análogos. Della serie si occuperanno Max Zunino e Hari Sama (This is not Berlin).

La serie racconterà l'apice del movimento Rock en Español a metà degli anni '90 a Città del Messico. Hari Sama dovrebbe dirigere lo show, che sarà girato in esterni quasi completamente nella capitale messicana.

Los Últimos Análogos segue le vicende di un dirigente di un'etichetta discografica straniera che arriva a Città del Messico per guidare la divisione A&R Rock presso un'etichetta discografica del luogo. Quella che inizia come una fuga dal suo passato si trasforma in un'opportunità per ricostruire la sua vita e trarre vantaggio da un nuovo movimento musicale in ascesa nell'ambiente underground di Città del Messico.



Grazie alle sue qualità scoprirà una giovane band osservandoli durante il loro percorso verso la celebrità, in un viaggio che costringe ad affrontare i propri demoni più oscuri.

"Nel loro acclamato film This is not Berlin, Hari e Max hanno mostrato la loro capacità di creare una storia di formazione personale e avvincente ambientata nella scena musicale underground rappresentata a CDMX negli anni '80. Questo, insieme al fatto che ognuno di loro ha vissuto i propri viaggi personali come musicisti e artisti, ci dà la fiducia nell'opportunità per Los Últimos Análogos di essere una storia genuina, originale e divertente nella vita adolescenziale nella fiorente scena rock di CDMX negli anni '90" ha dichiarato Christian Gabela di Gaumont.



