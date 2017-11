Nashville: la sesta stagione sarà l'ultima per la serie country drama CMT!

Dopo sei stagioni (quattro sue due su) e più di 120 episodi,sta per giungere a conclusione. La sesta stagione -composta da 16 puntate- del country drama, che debutterà il 4 gennaio, sarà infatti l'ultima. Andrà in onda divisa in due parti, con il finale fissato per la prossima Estate.

Nashville, creata da Callie Khouri, è sopravvissuta alla cancellazione da parte dell'ABC e alla dipartita del suo co-protagonista originale, Connie Britton. La serie è andata bene su CMT, con la premiere della Stagione 5 (e il debutto su CMT) che ha consegnato alla rete la sua trasmissione televisiva originale più vista di sempre.

La show ha anche avuto successo nel portare nuovi spettatori a CMT. Si è classificato come lo spettacolo più votato e più visto di sempre della rete, con una media di 2,1 milioni di spettatori settimanali (L + 7).

Ma, come dramma sceneggiato di alto livello, Nashville è diventato un'anomalia su CMT, che ha modificato la sua strategia di programmazione nella ristrutturazione di Viacom all'inizio di quest'anno, concentrandosi su show unscripted (come i factual), che è significativamente più economico rispetto a serie con script veri e propri.

Nashville, prodotto da Lionsgate TV, Opry Entertainment e ABC Studios, è dunque l'unica serie su script di CMT. Uno dei suoi più grandi salvatori, il capo dello sviluppo CMT Jayson Dinsmore, che ha orchestrato il recupero della serie dopo la cancellazione da parte dell'ABC, ha inoltre recentemente abbandonato la rete.

CMT sta già preparando un successore senza copione di Nashville con la prossima serie di documentari "Music City". Il produttore esecutivo del country drama, Marshall Herskovitz, ha dichiarato:"Tutti noi di Nashville siamo così incredibilmente grati ai fan dello show, che hanno convinto CMT a darci la possibilità di continuare a raccontare la storia di questi personaggi straordinari.

Vogliamo restituire il favore con una stagione finale che celebri tutte le gioie e le passioni, i colpi di scena -e l'incredibile musica!- che hanno reso Nashville un viaggio così eccitante negli ultimi sei anni."

Herskovitz, con il socio Ed Zwick, ha rilevato Nashville e lo ha gestito per le due stagioni della serie su CMT, cosa che è stata possibile grazie anche a Hulu come partner SVOD (streaming video on demand). Kevin Beggs, presidente del gruppo televisivo della Lionsgate, ha dichiarato:

"Dopo oltre 120 episodi di indimenticabile televisione, crediamo che a livello creativo sia ora che la serie giunga alla sua trionfante conclusione alla fine della stagione imminente. Siamo molto orgogliosi del cast e della troupe incredibilmente talentuosi, della brillantezza creativa dei nostri showrunner e del supporto leale dei nostri fantastici partner di CMT, Hulu e ABC Studios.

Soprattutto, abbiamo un debito speciale verso i fan di Nashville che hanno spinto la serie in una corsa incredibile. Lo dobbiamo a loro rendere la sesta stagione la più emozionante e memorabile di tutte."

In apertura potete trovare il promo dell'ultima stagione di Nashville.