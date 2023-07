'Sono nata per questo ruolo'. star di One Piece commenta il casting di Netflix

Tra le varie produzioni originali che Netflix ha in serbo per i suoi abbonati, sicuramente la più attesa è l'adattamento live-action di One Piece. La serie infatti, dopo un primo teaser trailer che aveva messo in dubbio la qualità del progetto, si è rivelata con un trailer completo come uno degli show più interessanti mai realizzati.

Ecco che, tra i vari interpreti scelti per dare vita agli iconici personaggi di One Piece, ideato da Eiichiro Oda, uno su tutti è più che certo di essere la persona giusta per questo compito.

Stiamo parlando della bellissima Emily Rudd, che darà il suo volto a Nami, la navigatrice membro della ciurma di Monkey D. Rufy. L'attrice infatti, durante una recente intervista, si espressa così durante un'intervista con GameMe+ "Sono nata per essere Nami".

Nello specifico, la star ha affermato di essere veramente brava ad orientarsi, e che quando lei e la sua famiglia si sono trasferiti in nuove città, si sono affidate a lei per capire dove andare e cosa fare. Inoltre, Rudd è cresciuta facendo campeggio, ma non quello dei bambini, ha imparato a sopravvivere in condizioni abbastanza estreme, ed è in grado di gestire mappe cartacee senza problemi.

Forse, alla fine, potrebbe avere ragione, viste soprattutto le numerose reazioni positive da parte dei fan nel vedere il suo casting come interprete di Nami.

In attesa di sapere se le attese degli appassionati saranno ripagate, ecco l'ultimo trailer di One Piece. Oltretutto, sapevate chi interpreta Shank il rosso?