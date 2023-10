Natale arriva prima su Disney+ con il colorato trailer di Nuovo Santa Clause Cercasi 2

Da pochi minuti sono disponibili il trailer e il poster di Nuovo Santa Clause Cercasi 2, la seconda stagione della serie originale della piattaforma di streaming on demand Disney+ dedicata al mondo di Babbo Natale.

Il nuovissimo trailer, disponibile in calce all'articolo, svela la storia di Scott Calvin (Tim Allen) e della sua famiglia, che ritorna al Polo Nord per vivere nuove magiche avventure all'insegna della stagione più colorata e luminosa dell'anno. La seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi debutterà da mercoledì 8 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana.

Oltre a Tim Allen, che è produttore esecutivo e riprende l’amato ruolo di Babbo Natale/Scott Calvin interpretato per la prima volta nel classico di Natale Santa Clause del 1994, la seconda stagione è interpretata da Elizabeth Mitchell nel ruolo di Mrs. Claus/Carol, Austin Kane nel ruolo di Cal Calvin Claus, Elizabeth Allen-Dick nel ruolo di Sandra Calvin Claus, Devin Bright nel ruolo di Noel, Gabriel "Fluffy" Iglesias nel ruolo di Kris Kringle ed Eric Stonestreet nel ruolo di Magnus Antas, The Mad Santa. Inoltre, Tracy Morgan sarà il coniglietto pasquale in questa seconda stagione.

Per altri contenuti vi ricordiamo che su Disney+ trovate già disponibile la prima stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi.