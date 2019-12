Un Natale all'insegna di Baby Yoda per Jon Favreau, creatore di The Mandalorian

Il Natale si avvicina sempre di più, e anche la crew di The Mandalorian si prepara a festeggiarlo nel migliore dei modi: con Baby Yoda! Ne sa qualcosa Jon Favreau...

Non solo addobbi natalizi a tema Baby Yoda per Jon Favreau, creatore e showrunner della serie tv di Disney+ ambientata nell'universo di Star Wars, The Mandalorian.

Il regista di Iron Man e Il Re Leone ha infatti ricevuto un pensierino da parte del collega Dave Filoni e dal dipartimento artistico di The Mandalorian: un disegno con un albero di Natale e... Chi altri se non Baby Yoda?

La popolare creaturina verde che ha letteralmente conquistato i fan di Star Wars, tra meme che spopolano online, merchandising che va ruba, e star del franchise che discutono sulle mascotte più carine, sembra essere la compagnia perfetta per le feste.

Ma mentre, come aveva assicurato anche il regista del film, J.J. Abrams, in precedenza, non lo abbiamo visto in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, c'è ancora tanto da scoprire riguardo al peculiare personaggio introdotto nella serie. Tanto più che dobbiamo ancora apprenderne il vero nome...

Gli episodi della prima stagione di The Mandalorian vengono attualmente trasmessi ogni venerdì su Disney+ nei paesi in cui è attivo il servizio.