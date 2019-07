Natalia Dyer di Stranger Things parla della relazione con Charlie Heaton

Se n'era parlato tanto dai tempi della seconda stagione di Stranger Things, ma solo da poco tempo Natalia Dyer e Charlie Heaton hanno lasciato che la loro relazione uscisse allo scoperto, per la gioia di tutti i fan della popolare serie Netflix.

I due attori, in realtà, stanno insieme nella vita reale da più tempo che in quella fittizia come Nancy Wheeler e Jonathan Byers, il cui amore è sbocciato non prima della seconda stagione di Stranger Things, nonostante qualcosa si fosse notato già negli episodi precedenti.

Durante un'intervista rilasciata a Refinery29, dunque, Natalia Dyer ha finalmente parlato apertamente della relazione con il suo collega: "Sì, è sempre molto divertente. Stiamo molto bene l'uno con l'altro, ci sentiamo a nostro agio, così quando recitiamo ci sentiamo molto più liberi, possiamo anche parlarne molto prima di andare sul set. Poi c'è sempre questa sensazione da 'Chissà se lavorerò ancora con lui un giorno'. Chi può saperlo? Questa per noi potrebbe essere l'unica chance di lavorare insieme!"

L'attrice, comunque, non ha voluto rivelare ulteriori dettagli sul loro rapporto, ammettendo di volere che resti una cosa da vivere con la massima privacy: "Per me è qualcosa di molto importante... La mia famiglia, i miei amici, sono cose che preferisco tenere per me" ha ammesso Dyer.

A proposito di vita privata dei protagonisti, pare che Joe Keery stia lavorando ad un proprio progetto musicale. Sui social, invece, continua ad impazzare la #NeverEndingChallenge