Natalie Alyn Lind nel cast di The Big Sky, la serie thriller di ABC

Si espande il cast della serie TV The Big Sky. A far parte del nuovo show del network statunitense ABC, ci sarà l'attrice Natalie Alyn Lind che sarà uno dei personaggi principali insieme a quelli degli attori Ryan Phillippe e Katheryn Winnick.

Ideata da David E. Kelley, The Big Sky è basata sul romanzo The Highway dello scrittore C.J. Box e rappresenta il primo di una serie di libri. La trasposizione televisiva è stata affidata a A+E Studios, che sarà affiancata da 20th Century Fox Television.

L'attrice vestirà i panni del personaggio di Danielle Sullivan, una ragazza dal carattere impulsivo. Dopo aver deciso di raggiungere il proprio ragazzo nel Montana, Danielle viene rapita insieme a Gracie, sua sorella più piccola.

La serie è un thriller procedurale che ha come protagonista Cassie Dewell, un detective privato che lavora a stretto contatto con l'agente di polizia Jenny Hoyt. Il duo sono impegnati con la ricerca di due sorelle rapite da un camionista nei pressi di una sperduta strada del Montana. Con il procedere delle ricerche scopriranno che le sorelle non sono le uniche a essere state rapite e quindi devono agire il prima possibile per evitare che l'assassino possa agire di nuovo.

Vi ricordiamo, infine, che tra gli attuali progetti del network americano sono presenti la serie Rebel con Andy Garcia, basato sulla vita di Erin Brockovich, e The Brides di Roberto Aguirre-Sacasa, una rivisitazione moderna della storia di Dracula.