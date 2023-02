Natalie Dormer sarà la protagonista della serie thriller White Lies

Natalie Dormer, conosciuta ai più per la sua interpretazione di Margaery Tyrell ne Il Trono di Spade e Cressida in Hunger Games, parteciperà ora come protagonista del thriller poliziesco White Lies: stando ad alcune dichiarazioni, il prodotto ha tutte le carte in regola per diventare un grande successo.

Ambientata nel sobborgo di Bishopscourt (Città del Capo, Sud Africa), la serie creata da Sean Steinberg e scritta da Darrel Bristow-Bovey sarà non soltanto una classica storia di omicidio, ma anche una "urgente esplorazione della razza e dei relativi privilegi, delle disuguaglianze e del concetto di identità". L'Hollywood Reporter aggiunge che Dormer interpreterà Edie Hansen, una giornalista d'inchiesta che si ritrova a confrontarsi contro "le fatiscenti forze di polizia locali, un sistema politico corrotto e il mondo celato dell'estrema ricchezza che caratterizza Città del Capo", mentre Marco Vito Oddo di Collider definisce la pellicola come "uno studio unico del personaggio" che "esplora come una società dai valori inclusivi renda alcuni uomini incredibilmente frustrati". Sicuramente l'interpretazione dell'attrice contribuirà alla qualità del prodotto: basti pensare al nuovo incredibile look di Natalie Dormer per City of Angels.

Così dichiara l'attrice: "Sono entusiasta di essere a Città del Capo e iniziare questo spettacolo così interessante e avvincente. Il Sud Africa ha davvero molto da offrire a un pubblico internazionale. Non vedo l'ora di dar vita agli otto episodi scritti da Darrel, a cui si aggiunge un gruppo di registi di talento con John alla guida e un cast a dir poco superbo".

La data di uscita è ancora ignota, ma le riprese inizieranno il 6 marzo 2023. Tra film d'autore, adattamenti di romanzi e serie TV, l'attrice inglese di Reading ha una carriera e una personalità tutte da scoprire: ad esempio, sapevi che Natalie Dormer è diventata mamma?