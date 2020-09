Natalie Portman innamorata di Elena Ferrante: 'Crea dipendenza'

Anche un premio Oscar come Natalie Portman è stata conquistata da Elena Ferrante, l'autrice de La vita bugiarda degli adulti, la cui identità è ancora avvolta nel mistero.

Con un post su Instagram in cui si è immortalata proprio con l'ultimo capolavoro della scrittrice napoletana, l'attrice ha rivelato ai suoi follower di essere totalmente dipendente dal suo modo di scrivere e, di essere rimasta particolarmente colpita dalle sue storie talvolta spietate ma piene di fascino.

"La scrittura di Elena Ferrante è feroce, brutalmente onesta e totalmente avvincente. Le sue serie napoletane e I giorni dell'abbandono sono tra i miei libri preferiti in assoluto, il tipo di libri che ti dispiace finire perché ti senti così connesso ai personaggi e alle loro esperienze. Quindi l'uscita del suo ultimo libro, La vita bugiarda degli adulti è il massimo per la mia vita in questo momento e sono così entusiasta di entrare nella storia di un'adolescente alle prese con la sua storia familiare. Leggete con me questi libri e fatemi sapere con me cosa ne pensate".

In molti si domandano chi si nasconda dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante che, nel corso degli anni ha raccolto uno straordinario successo vendendo sia in Italia che all'estero oltre 10 milioni di copie. La vita bugiarda degli adulti a breve diventerà anche una serie Netflix e, i più accaniti lettori sperano che questa produzione possa eguagliare la straordinaria riuscita de L'amica Geniale. Staremo a vedere.