Natasha Stefanenko e la figlia Sasha Sabbioni a Vieni Da Me: 'abbiamo un ottimo rapporto'

Nella puntata odierna di Vieni da me, Caterina Balivo ha ospitato Natasha Stefanenko, che raccontato il suo rapporto con la figlia, Sasha Sabbioni. Le due hanno svelato di avere "un rapporto molto bello" e di raccontarsi quasi tutto.

Natasha infatti ha fatto capire di non voler essere un'amica della figlia, ma ha raccontato che durante il lockdown si sono avvicinate ulteriormente, condividendo del tempo in cucina. La più brava però sembra essere Sasha, che come affermato dalla mamma è sempre alla ricerca di ricette sfiziosa. Tale passione, racconta la Sabboni, è nata proprio durante la quarantena, in quanto prima non era molto ferrata tra i fornelli.

Alla base del loro rapporto c'è Luca Sabbioni, con cui Natasha è legata da anni. “Litighiamo perchè lui arriva sempre in ritardo e poi per la scelta dei film, ma è il nostro principe azzurro”, hanno affermato all'unisono entrambe, a cui ha risposto la Balivo con un laconico "non deve essere facile però avere a che fare con voi due".

Sasha ha anche affermato che "la cosa che non sopporto di mia madre è che mentre sono in camera per studiare, entra interrompendo quello che sto facendo".

Nella giornata di ieri Caterina Balivo ha ospitato Gene Gnocchi, che è stato protagonista di una gaffe.