Nathalie Emmanuel afferma che Game of Thrones 8 supererà le aspettative dei fan

L'ultima stagione di Game of Thrones avrà un numero di episodi più breve rispetto alle stagioni precedenti, portando molti fan a temere che non ci sarà abbastanza tempo per concludere adeguatamente l'epica storia che presenta così tanti personaggi importanti.

In un'intervista con Metro, l'attrice Nathalie Emmanuel, interprete di Missandei nella serie HBO, ha assicurato i fan che la stagione, seppur più breve, non si precipiterà alla leggera nella tanto attesa conclusione della storia. Emmanuel ha dichiarato che gli showrunner David Benioff e Dan Weiss hanno impiegato l'esatta quantità di tempo di cui hanno bisogno per completare correttamente la storia di Game of Thrones:

"Non sarà sicuramente una conclusione affrettata. Si sono presi il numero esatto di ore per raccontare la storia che vogliono raccontare, e sarà brillante. Non lasceranno mai i fan insoddisfatti, non lasceranno i fan abbandonati, andranno oltre le aspettative dei fan come fanno ogni stagione."

La stagione 8 di Game of Thrones sarà presentata in anteprima nel 2019 e concluderà la serie iniziata nel 2010. L'ultima stagione avrà un totale di 6 episodi (4 in meno rispetto alle precedenti e 1 in meno rispetto alla stagione 7). La HBO ha annunciato inoltre che sono in lavorazione alcuni spin-off di Game Of Thrones inerenti il mondo di Westeros creato da George R.R. Martin.