Nathalie Emmanuel di Game of Thrones pubblica una foto insieme ai suoi 'alleati'

Sono passati mesi ormai dalla conclusione definitiva di Game of Thrones avvenuta lo scorso maggio e che ha visto concludersi uno dei fenomeni televisivi più influenti degli ultimi anni. L'attrice Nathalie Emmanuel, interprete del personaggio di Missandei ha pubblicato una foto su instagram in compagnia di altri due celebri attori della serie.

Durante le ultime stagioni di Game of Thrones il trio composto da Missandei, Daenerys Targaryen e Ser Jorah Mormont ha rappresentato una colonna portante all'interno dello schieramento della Madre dei Draghi per la lotta alla conquista del famigerato trono di spade.

Nonostante le polemiche riguardante l'ottava stagione e l'ormai celebre petizione per il remake di Game of Thrones, la serie basata sui romanzi letterali dello scrittore George R. R. Martin ha potuto contare su un gran numero di nomination ricevute in occasione degli Emmy e, successivamente, la vittoria di due premi importanti come quello di Miglior serie drammatica e il riconoscimento a Peter Dinklage (Tyrion Lannister) come Miglior attore non protagonista.

Durante l'evento, l'attrice ha pubblicato una foto in cui la si vede seduta insieme ai suoi storici colleghi Emilia Clarke e Iain Glen, tutti e tre visibilmente felici della reunion. All'interno del post è possibile leggere anche una didascalia che recita 'Amo queste persone. Mi mancate'.

Per tutti gli appassionati della serie TV di HBO ricordiamo che è in lavorazione uno spin-off, in cui saranno presenti gli Stark, ambientato durante la prima lunga notte e che potrebbe svelare origini più approfondite che hanno portato alla nascita del Re della Notte.