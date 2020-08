Nathalie Emmanuel, la star di Game of Thrones in vacanza a Roma: le foto

Da George Clooney ad Alfonso Cuaron, l'Italia si è confermata anche quest'estate tra le mete più ambite dalle celebrità di Hollywood. L'ultima star avvistata nel Bel Paese è Nathalie Emmanuel, attrice nota per il suo ruolo nella saga di Fast and Furious e soprattutto per aver interpretato Missandei in Game of Thrones.

"Ieri ho passata una fantastica giornata a Roma da vera turista" ha scritto la Emmanuel su Instagram, dove ha rivelato di aver visitato monumenti imperdibili quali il Colosseo, il Foro, il Palatino, la casa di Augusto e la Fontana di Trevi, come testimoniato dalle foto che potete visionare in calce.

Dopo aver recitato in Game of Thrones per 6 stagioni e 34 episodi, l'attrice aveva anticipato il suo addio alla serie con un commovente messaggio: "Per me è stata una grandissima gioia interpretare Missandei di Naath, la calma e gentile traduttrice. Una donna brillante che ha attraversato tante sofferenze e trovato sé stessa, la propria voce. E il suo unico amore. Lei ha significato così tanto per me, che non ho altra scelta che portare con me tutto ciò che mi ha insegnato. Grazie a tutti coloro che hanno fatto sì che io interpretassi questo ruolo. Questo ruolo che mi ha cambiato la vita. Sono troppi da elencare..."

Apparsa l'anno scorso nella pellicola Holly dorme da noi, la Emmanuel tornerà al cinema nel 2021 con Fast & Furious 9, dove riprenderà i panni di Megan Ramsey. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, apparirà al fianco di Kevin Hart e John Travolta nella serie action comedy Die Hart.