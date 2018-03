Nathan Fillion ed altre guest star in un nuovo video di Una Serie di Sfortunati Eventi 2

Per celebrare l'uscita della seconda stagione di, Netflix ha pubblicato un video esteso che mostra il debutto die di tante altre guest star che compariranno nello show. I nuovi episodi sono da oggi disponibili per ilsulla nota piattaforma di streaming.

Oltre al noto attore di Firefly, nel video in questione possiamo ammirare Alfre Woodard, Aasif Mandvi, Catherine O'Hara e lo stesso regista Barry Sonnenfeld intenti a discutere tra di loro in maniera molto animata.

Ideata da Mark Hudis (True Blood) esclusivamente per Netflix, Una serie di sfortunati eventi segue le vicende dei fratelli Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, rimasti orfani dopo la misteriosa morte dei loro genitori. Da questo tragico evento entrerà nelle loro vite il conte Olaf, il quale farà di tutto per accaparrarsi l’eredità dei giovani Baudelaire, intenti a cercare in ogni modo di sfuggire alle grinfie del loro tutore e a fare luce al contempo sulla morte dei propri genitori.

Nel cast artistico figurano Neil Patrick Harris (Conte Olaf), Patrick Warburton (Lemony Snicket), Malina Weissman (Violet Baudelaire), Louis Hynes (Klaus Baudelaire), K. Todd Freeman (Mr. Poe) e Presley Smith (Sunny Baudelaire).

Nel 2004 Jim Carrey ha vestito i panni del conte Olaf in un lungometraggio costato all’incirca 140 milioni di dollari e che ha incassato al box office una cifra modesta pari a 209 milioni.

In occasione di una recente intervista, è stato proprio il noto attore di How I Met Your Mother a spiegare che il serial terminerà dopo la terza stagione poichè è alquanto difficile raccontare il tutto in maniera sistematica e coerente. L'intenzione, dunque, è quella di rendere onore a Daniel Handler, l'autore di tutto il franchise, e per svolgere questo compito a dovere è necessario sapere esattamente quando fermarsi per non compromettere la qualità di quanto prodotto.