Nathan Fillion ha in mente una reunion di una vecchie serie: scopritela!

Sarà anche impegnato con The Suicide Squad al momento, ma Nathan Fillion ha un lungo passato televisivo, e i suoi fan attendono da tempo una reunion per diverse delle serie tv a cui ha preso parte. E l'attore ha recentemente fatto menzione di uno show in particolare...

In risposta a una domanda "fuori tema" in un intervista promozionale per The Suicide Squad, Fillion ha indicato uno dei suoi primi progetti televisivi come quel "ruolo in cui non ha fatto un gran lavoro".

"Quando ero giovane presi parte per due anni e mezzo a una sitcom. La mia prima metà di stagione? Feci un gran lavoro. La mia seconda sta stagione? Spettacolare. Ma la mia ultima stagione fu la peggiore. Fallii alla grande perché cercavo di essere divertente a tutti i costi, invece che autentico. È stata una dura lezione da apprendere".

Di che serie starà mai parlando? Ma della sitcom anni '90 Due Ragazzi e Una Ragazza, ovviamente.

"Sì, proprio quella" risponde all'intervistatore, che rivela di avere i DVD dello show "Non dirò che la serie fu un fallimento. È solo che, per quanto riguarda la mia esperienza di crescita personale, non ho dato il mio meglio. Ma soprattutto, dove li hai presi i DVD di quella serie?".

E quando si parla di vecchie serie, ormai, la domanda sorge spontanea, specialmente dopo un 2020 pieno di reunion di serie tv (come la reunion di Chuck o la reunion di Smallville): ci sarà mai una reunion di Due Ragazzi e Una Ragazza?

"Un paio di anni fa incontrai per caso una delle mie ex co-star. Abbiamo riso ripensando ai vecchi tempi, e lui se ne venne fuori con una frase del tipo 'Non sarebbe grandioso fare una reunion? Non sarebbe figo incontrarci tutti di nuovo un'altra volta e vedere che succede?'. Quindi sì, è stata menzionata la cosa. Ma nulla è stato pianificato. Non c'è nulla in lavorazione al momento. Ma l'idea è stata buttata lì".

E voi, di quale serie con Nathan Fillion vorreste una reunion? Castle? Firefly? Fateci sapere nei commenti.