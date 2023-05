Nathan Fillon, cinque curiosità sulla star di The Rookie

Nathan Fillon non ha bisogno di presentazioni: da The Castle a Guardiani della Galassia, passando per The Rookie e per il live-action fanmade di Uncharted, l'attore che in tanti vorrebbero ancora nei panni di Nathan Drake vanta uno stuolo affezionatissimo di fan ormai da anni. Ma siete proprio sicuri di sapere tutto su di lui?

Nell'attesa di vedere anche in Italia la quinta stagione di The Rookie, proprio a tal proposito abbiamo pensato di riunire qui alcune curiosità piuttosto interessanti sul nostro Nathan: non tutti, ad esempio, sanno che l'attore canadese classe 1971 è parzialmente sordo, avendo perso l'udito dall'orecchio sinistro quando aveva appena 6 anni.

La probabilità di non vedere mai Fillon sul grande schermo, inoltre, è stata piuttosto alta fino a un certo punto della vita del nostro, che ricevette l'offerta per il suo primo ruolo da attore a pochi mesi dalla laurea che gli avrebbe permesso di seguire le orme dei genitori diventando insegnante; qualche anno fa, invece, avremmo potuto vedere Nathan in Buffy l'Ammazzavampiri nei panni di Angel, ruolo per il quale fece il provino (senza mai incontrare Joss Whedon!) prima di finire a interpretare Caleb.

A proposito di sliding doors, in pochi sanno che Fillon avrebbe dovuto interpretare Hal Jordan in Lanterna Verde, ruolo poi finito, come ben sappiamo, a Ryan Reynolds; tornando a Joss Whedon, infine, pare che il creatore di Firefly abbia creato un personaggio (Jubal Early) basandosi sulla presunta discendenza di Fillon da tale tenente Jubal A. Early... Che risultò di lì a poco completamente inesistente! E voi, eravate a conoscenza di queste piccole curiosità? Fatecelo sapere nei commenti!