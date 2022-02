National Treasure: Catherine Zeta-Jones si aggiunge al cast della serie Disney+

In seguito all'annuncio dell'attrice protagonista di National Treasure, comincia a prendere forma il cast della serie Diseny+ ispirata alla saga cinematografica con Nicolas Cage. In particolare, oggi Disney ha annunciato con un nuovo comunicato stampa la partecipazione di Catherine Zeta-Jones a National Treasure.

Da quanto comunicato, National Treasure si propone come "un'espansione del franchise cinematografico", per ora composto da due film e con un terzo capitolo in sviluppo da diverso tempo. Però, teniamo a precisare che questo progetto rimane avvolto dal mistero, dato che, a distanza di anni dal suo annuncio, non sono sono ancora giunte notizie ufficiali in merito alla sua lavorazione. A tal proposito, recentemente Diane Kruger ha espresso i suoi dubbi sulla realizzazione di National Treasure 3.

Comunque, la serie di National Treasure vedrà come protagonista Jess Morales, interpretata da Lisette Alexis, descritta nel comunicato ufficiale come una "brillante e intraprendente sognatrice che si imbarca nell’avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto".

Ci viene poi fornita anche una descrizione del personaggio interpretato da Catherine Zeta Jones, "Billie": "Una miliardaria tosta, esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice. Si è trasformata da orfana squattrinata a scaltra ed elegante donna d’affari e avventuriera. Billie è abituata a ottenere ciò che vuole e desidera il tesoro panamericano. Ma non solo per i soldi. Questo tesoro ha una posta in gioco più profonda per lei".

Siete interessati alla serie di National Treasure? Sperate anche voi che questa serie possa finalmente sbloccare la lavorazione di un terzo capitolo? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e vi ricordiamo che i primi due film di National Treasure sono presenti nel catalogo di Disney+.